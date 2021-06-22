Во вторник, 22 июня, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что посетит Германию с рабочим визитом. Об этом сообщил Зеленский в Twitter.

Так, глава государства посетит Берлин 12 июля.

В особую дату поговорил с канцлером Германии Ангелой Меркель о том, что мир должен сделать все, чтобы такие трагедии, как Вторая мировая война, не повторялись. Благодарен за приглашение посетить 12 июля Берлин для обсуждения актуальных вопросов безопасности и вопросам сотрудничества.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор. Отметим, что Ангела Меркель также провела телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

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