Форум "Україна 30. Здорова країна": Володимир Зеленський анонсував новий етап медичної реформи [ Редактировать ]
Щоб мутація коронавірусу не потрапила в Україну, уряд може обмежити в'їзд з країн, де Дельта активно шириться. Про це сьогодні говорили на селекторній нараді в Офісі Президента.
Крім того, Зеленський відкрив форум "Україна 30. Здорова країна". І розповів про ініціативу запровадити обов'язкове медичне обстеження для людей, старших за 55 років. Бо зараз середня тривалість життя в країні - 72 роки, і за цим показником ми аж на 115 місці у світі. І виправити це може, зокрема, і рання діагностика хвороб.
Володимир Зеленський, Президент України:
Для осіб старше 55 років будуть запроваджені так звані медичні "чек-апи", повні медичні обстеження кожні 2 роки, а для деяких категорій - кожного року. Рання діагностика захворювань дозволяє державі рятувати життя своїх громадян витрачаючи набагато менше коштів, але головніше тут не кошти. Найголовніше - маючи набагато більше шансів.
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