Щоб мутація коронавірусу не потрапила в Україну, уряд може обмежити в'їзд з країн, де Дельта активно шириться. Про це сьогодні говорили на селекторній нараді в Офісі Президента.

Крім того, Зеленський відкрив форум "Україна 30. Здорова країна". І розповів про ініціативу запровадити обов'язкове медичне обстеження для людей, старших за 55 років. Бо зараз середня тривалість життя в країні - 72 роки, і за цим показником ми аж на 115 місці у світі. І виправити це може, зокрема, і рання діагностика хвороб.

Володимир Зеленський, Президент України: