Audi полностью перейдет на электромобили [ Редактировать ]
Глава немецкого автоконцерна Audi Маркус Дюзманн заявил о том, что компания полностью откажется от автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Об этом он сказал на климатической конференции в Берлине, сообщается на сайте компании.
Уже к 2025 году в линейке Audi будет более 20 моделей электромобилей. Все новые модели с 2026 года будут электромобилями, а к 2033 свернут производство традиционных авто.
Отметим, что в связи с высоким спросом в Китае такие машины, возможно, продолжат выпускать на местных партнерских заводах и после 2033 года, допустил глава Audi.
Я не верю в силу запретов, я верю в успешность технологий и инноваций.
С новыми моделями e-tron GT, RS e-tron GT, Q4 e-tron и Q4 Sportback e-tron Audi уже в 2021 году выпустит больше электромобилей, чем моделей с двигателями внутреннего сгорания.
Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как в Киеве Volkswagen перевернулся на крышу и упал на Audi. Также недавно в столице заметили редкий внедорожник Lamborghini стоимостью 11 миллионов.
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