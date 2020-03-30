В Киеве Volkswagen перевернулся на крышу и упал на Audi (фото) [ Редактировать ]
В понедельник, 30 марта, в Киеве на перекрестке улиц Федорова и Гринченко случилось ДТП. В результате ДТП Volkswagen перевернулся и упал на проезжающий Audi, передает "Информатор".
По предварительной информации, Volkswagen Bora двигался в одном направлении вместе с черной Audi А6 по улице Федерова. Во время поворота направо, в бок Volkswagen Bora ударил автомобиль Audi А6, от удара первого перевернуло на крышу. В результате Volkswagen упал на движущийся навстречу автомобиль Audi А3.
В результате аварии образовалась пробка. О пострадавших информации нет. На месте работают правоохранители. Детали ДТП выясняются. Виновного установит следствие.
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