В понедельник, 30 марта, в Киеве на перекрестке улиц Федорова и Гринченко случилось ДТП. В результате ДТП Volkswagen перевернулся и упал на проезжающий Audi, передает "Информатор".

По предварительной информации, Volkswagen Bora двигался в одном направлении вместе с черной Audi А6 по улице Федерова. Во время поворота направо, в бок Volkswagen Bora ударил автомобиль Audi А6, от удара первого перевернуло на крышу. В результате Volkswagen упал на движущийся навстречу автомобиль Audi А3.

В результате аварии образовалась пробка. О пострадавших информации нет. На месте работают правоохранители. Детали ДТП выясняются. Виновного установит следствие.

Ранее мы писали о том, что по дороге на работу погибла сотрудница клиники "Охмадет". Также в Кривом Роге произошла жуткая авария.