В 9 странах мира найден штамм коронавируса Delta Plus, который может представлять большую опасность, чем оригинальный вирус. Об этом сообщает Hindustantimes.

Как сообщается, он легче передается и устойчивее к вакцинам и иммунитету.

Этот вариант вируса обнаружили в:

Великобритании,

США,

Японии,

Китае,

Португалии,

Швейцарии,

Польше,

Индии,

Непале,

России.

Delta Plus внесен в список Всемирной организации здравоохранения как вариант, вызывающий особое беспокойство. Отмечается, что он устойчив к "коктейлю" моноклональных антител.

Этот штамм неофициально называли "непальским", поскольку он был обнаружен у 13 человек, путешествовавших из Непала в Японию. Однако неизвестно, действительно ли он появился в Непале.

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