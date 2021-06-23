Новый устойчивый к вакцинам вид коронавируса "атаковал" 9 стран [ Редактировать ]
В 9 странах мира найден штамм коронавируса Delta Plus, который может представлять большую опасность, чем оригинальный вирус. Об этом сообщает Hindustantimes.
Как сообщается, он легче передается и устойчивее к вакцинам и иммунитету.
Этот вариант вируса обнаружили в:
- Великобритании,
- США,
- Японии,
- Китае,
- Португалии,
- Швейцарии,
- Польше,
- Индии,
- Непале,
- России.
Delta Plus внесен в список Всемирной организации здравоохранения как вариант, вызывающий особое беспокойство. Отмечается, что он устойчив к "коктейлю" моноклональных антител.
Этот штамм неофициально называли "непальским", поскольку он был обнаружен у 13 человек, путешествовавших из Непала в Японию. Однако неизвестно, действительно ли он появился в Непале.
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