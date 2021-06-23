Дональд Трамп уперше після тривалої паузи заговорив. І стало зрозуміло: політична пенсія не для нього. Які таємниці щодо своїх подальших планів він повідав пресі? І який сюрприз все ще готує для Байдена? Все розкаже Дмитро Анопченко.

Весь цей час від минулих виборів Америка по великому рахунку Трампа не бачила і не чула. Раніше він був, як то кажуть, "у кожній прасці". А у кожному смартфоні - точно. Але зник з радарів. Подейкують, це політтехнологи порадили взяти паузу - щоб країна почала за ним сумувати.

В день інаугурації Байдена Трамп з Меланією і сином переїхали у маєток Мар-а-Лаго у Флориді - відтоді з нього нікуди не вибирався. Взагалі територію свого розкішного гольф-курорту не залишав! Всюдисущі папарацці чергували тижнями, але жодного разу не спіймали Трампа десь у місті; лише кілька кадрів змогли зробити, як він годинами грає у гольф. Причому сам. Американська асоціація з цього виду спорту вирішила свої чемпіонати на полях, що належать політику (а він має у власності декілька гольф-клубів по всьому світу) - більше не проводити.

З соцмереж Трамп зник, його акаунти й досі заблоковані. І в телевізійні студії він також жодного разу не приходив, максимум - щось коротко телефоном коментував.

Пауза затягнулась. Численним журналістам з усього світу, які просили з Трампом інтерв'ю, його помічники казали - "чекайте", ви у певній черзі, втім - жодної конкретики. І лише зараз Трамп вийшов з тіні. Почав говорити.

Поговорив із 17 письменниками, які пишуть книжки про його президентство і перехід влади до команди Байдена. І з кожним просиджував годинами! А після цього вийшов у прямий ефір консервативного телеканалу America's Voice.

І в розмові із ведучим був максимально відвертим. Спростував чутки, що хоче цього року балотуватися в Конгрес - аби підсидіти ненависну Ненсі Пелосі і самому стати спікером.

Я чув такі розмови, і їх стає все більше і більше. Але це не те, що я став би розглядати.

Зізнався, що все ще не вирішив, чи буде балотуватися в президенти у 2024 році, оскільки… і досі чекає перерахунку голосів в Аризоні і Джорджії і вірить - їх набереться саме стільки, що його визнають переможцем і… повернуть у Білий дім.

Ні, я ніколи не визнавав поразки. І зараз багато речей відбувається, я пораджу нашим прихильникам - почекайте!

Трамп обіцяє реванш: і що у 2022 році за його допомоги республіканці Конгрес відвоюють, зараз вони там в меншості, і запевняє, що прізвище наступного президента точно не Байден. Більше того, сам він "виходить з підпілля".

Вже на цьому тижні поїде на кордон оглянути ділянки, де будувалася його "Велика Мексиканська стіна". А ще проведе публічні виступи і мітинги.

То ж, схоже, команда експрезидента вирішила, що досить сидіти мовчки і переходить у наступ. Які в нього шанси знову перемогти соціологи поки не знають, але встановили цікавий факт. Прихильники від колишнього кумира і досі не відвернулися. Свіже соцопитування показало: пропаганда працює, кожен третій житель країни і досі вважає, що справжній президент - Трамп, а Байден - мовляв, - переміг через фальсифікації.

І це для і без того розділеної країни величезна кількість.