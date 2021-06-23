Япония перезагрузит 44-летний ядерный реактор [ Редактировать ]
В среду, 23 июня, японская компания Kansai Electric Power, которая обслуживает Осаку и ее промышленные районы, перезагрузит реактор №3 на своей станции "Михама".
Он является старейшим, и его перезапускают впервые со времен катастрофы 2011 года, сообщает Reuters.
Отмечается, что для реактора требовалось специальное разрешение на продление срока службы после более стандартного 40-летнего срока. К тому же, большинство реакторов в Японии остаются закрытыми после аварии, которая позволила выявить недостатки в их регулировании и надзоре.
Член консультативного совета парламентского комитета по ядерной безопасности Тацудзиро Судзуки отметил, что у него есть опасения по поводу того, как было получено одобрение на перезапуск.
Судзуки сказал, что обеспокоен отсутствием прозрачности на получение разрешения, а также подчеркнул, что "промышленность и правительство не вынесли уроков Фукусимы".
Ранее сообщалось, что Зеленский анонсировал производство в Украине новейших атомных реакторов.
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