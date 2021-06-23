В Украину из России "пришла" пыльная буря. Синоптики прогнозируют, что такие процессы могут удерживаться в ближайшие двое суток. Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

Так, причиной пыльной бури назвали сухую и жаркую погоду, а также сильный ветер.

Пыль и песок попадает в атмосферу на высоту 1-2 км и переносится восточными и юго-восточными ветрами через Кубань и Азовское море на территорию Украины.

Пыльная буря может длиться еще два дня, пока не изменится ветровой режим и не пройдут дожди, как на территории юга России, так и в Украине.

В ближайшие трое суток в Украине жаркая погода с температурой +30+36. Кратковременные дожди улучшат качество воздуха лишь местами в южных и западных областях.

Ранее Киев уже накрывала пыльная буря. Тогда в столице были даже пострадавшие, за день было госпитализировано пять человек, как сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям, люди травмировались из-за падения деревьев и телеантенн.

Кроме того, на Европу надвинулся шлейф из пыли и песка из пустыни Сахара. это приведет к "грязевым дождям" в Испании и в целом существенном повышению температуры после после похолодания. Может наблюдаться ухудшение видимости.

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