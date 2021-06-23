Пылевая буря накрыла Украину: когда она отступит [ Редактировать ]
Источник: Дело
В Украину из России "пришла" пыльная буря. Синоптики прогнозируют, что такие процессы могут удерживаться в ближайшие двое суток. Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.
Так, причиной пыльной бури назвали сухую и жаркую погоду, а также сильный ветер.
Пыль и песок попадает в атмосферу на высоту 1-2 км и переносится восточными и юго-восточными ветрами через Кубань и Азовское море на территорию Украины.
Пыльная буря может длиться еще два дня, пока не изменится ветровой режим и не пройдут дожди, как на территории юга России, так и в Украине.
В ближайшие трое суток в Украине жаркая погода с температурой +30+36. Кратковременные дожди улучшат качество воздуха лишь местами в южных и западных областях.
Ранее Киев уже накрывала пыльная буря. Тогда в столице были даже пострадавшие, за день было госпитализировано пять человек, как сообщили в государственной службе по чрезвычайным ситуациям, люди травмировались из-за падения деревьев и телеантенн.
Кроме того, на Европу надвинулся шлейф из пыли и песка из пустыни Сахара. это приведет к "грязевым дождям" в Испании и в целом существенном повышению температуры после после похолодания. Может наблюдаться ухудшение видимости.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Що стало причиною, звідки прийшов пил і чи довго протримається?
В среду, 23 июня, в большинстве областей Украины ожидается до +30-35 градусов
Як повідомляє Укргідрометцентр, у більшості областей України протягом усього тижня температура повітря буде триматися на рівні 36 градусів
Вор вторник, 22 июня, в небе над Киевом появилось облако, принесшее с собой пылевую бурю под названием "Астраханский суховей"
Синоптики попереджають: попри оманливе тепло, в деяких регіонах розслаблятися зарано, і прогнозують значні зливи, місцями з градом