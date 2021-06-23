В Україні за добу на коронавірус захворіли 835 людей [ Редактировать ]
835 нових випадків COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 70 людей померло, майже три тисячі одужало. Найбільше випадків у Києві, на Львівщині та Донеччині - повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.
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