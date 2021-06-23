Ситуация со свободой слова в Украине вызывает серьезную обеспокоенность по многим причинам.

Препятствование работе СМИ, атаки на журналистов являются нарушением прав человека, а также способствуют безответственной политике власти. Такое мнение выразила член украинской делегации в ПАСЕ, народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юлия Левочкина во время рассмотрения на пленарной сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы доклада "Свобода СМИ, доверие общественности и право людей на информацию".

"Согласно Всемирному индексу свободы прессы 2021, составленному организацией "Репортеры без границ", Украина занимает 97 место из 180 государств, что классифицируется как проблемная страна. Исследование показывает, что в Украине по-прежнему вызывают обеспокоенность манипулятивная подача информации, нарушение конфиденциальности источников, кибератаки и эксцессы в борьбе с распространением "фейковых" новостей", - отметила Юлия Левочкина.

Народный депутат также обратила внимание членов Ассамблеи на беспрецедентную для Украины ситуацию – незаконное введение в феврале 2021 года санкций в отношении трех украинских телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZiK. Юлия Левочкина подчеркнула, что согласно Заявлению Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека, решение в отношении телеканалов противоречит международным стандартам в области прав человека, не обосновано с точки зрения необходимости и соразмерности, а также не было принято независимым органом согласно действующему законодательству.

Юлия Левочкина резюмировала, что подавление свободы слова во всех формах и всеми методами нарушает основные права человека и никак не способствует формированию инклюзивного и открытого общества, где медиа среда способствует плюрализму мнений.

Напомним, с 21 по 24 июня 2021 года проходит летняя сессия ПАСЕ в гибридном формате. В Страсбурге сейчас пребывает более 200 делегатов, остальные принимают участие дистанционно. Повестка сессии Ассамблеи по-прежнему в большей части сфокусирована на вопросах, связанных с влиянием и последствиями COVID-19, а также внимание уделяется правам мигрантов, вопросам недискриминации и свободы слова.