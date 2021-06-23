Мустафа Найем нашел новую работу [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Бывший заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем, уволенный с этой должности в конце апреля, назначен советником министра инфраструктуры на общественных началах. Об этом бывший топ-менеджер и народный депутат сообщил изданию "Бабель".
Найем стал членом команды бывшего главы "Укравтодора" Александра Кубракова, назначенного министром инфраструктуры 20 мая этого года.
Мустафа Найем будет отвечать за направление безопасности на транспорте, управления имуществом и корпоративными правами. В частности, будет курировать реформу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Часть функций этого ведомства будет передана Национальной полиции.
Напомним, что после увольнения из "Укроборонпрома" Найем отчитался о зарплате в 3 млн грн. Каждый месяц он получал более 800 тыс. грн.
Ранее сообщалось, что у Мустафы Найема случилось горе в семье - умер отец.
по теме
Україна та Грузія мають спільні цілі - євроатлантичний шлях та нарощування співпраці
В финал конкурса прошли двое: телеведущий Сергей Никифоров и бывший журналист Александр Бондаренко. С ними провел собеседования президент Зеленский. Остановились на кандидатуре Никифорова, на днях его представят
Які таємниці він розповів пресі? І який сюрприз усе ще готує для Байдена?
Конче необхідно знайти розумний баланс: Covid-паспорти мають допомогти позбутися ряду обмежень, але не призводити до дискримінації та порушення прав тих, хто обрав інший шлях
Звідки взялась ця сенсація? І які пояснення тепер дає адміністрація?