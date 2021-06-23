Бывший заместитель гендиректора "Укроборонпрома" Мустафа Найем, уволенный с этой должности в конце апреля, назначен советником министра инфраструктуры на общественных началах. Об этом бывший топ-менеджер и народный депутат сообщил изданию "Бабель".

Найем стал членом команды бывшего главы "Укравтодора" Александра Кубракова, назначенного министром инфраструктуры 20 мая этого года.

Мустафа Найем будет отвечать за направление безопасности на транспорте, управления имуществом и корпоративными правами. В частности, будет курировать реформу Государственной службы Украины по безопасности на транспорте. Часть функций этого ведомства будет передана Национальной полиции.

Напомним, что после увольнения из "Укроборонпрома" Найем отчитался о зарплате в 3 млн грн. Каждый месяц он получал более 800 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что у Мустафы Найема случилось горе в семье - умер отец.