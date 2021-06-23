Украина запретила въезд без COVID-теста прибывшим из четырех стран [ Редактировать ]
Кабинет министров Украины провел сегодня заседание по штамму коронавируса "Дельта". Правительство ввело обязательный тест для пересечения украинской границы для людей, которые едут из 4 стран.
Обязательно отрицательный тест на коронавирус придется иметь гражданам, следующим из стран:
- Великобритания;
- Индия;
- Россия;
- Португалия.
Этим лицам нужно будет сделать тест на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 сразу на пограничном пункте пропуска. Делать тест придется и в случае, если граждане находились на территории этих стран в течение не менее 7 дней.
Это ограничение начнет действовать с 25 июня 2021 года.
Ранее сообщалось, штамм коронавируса "Дельта" уже в Украине.
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