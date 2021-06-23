28-летний профессиональный американский футболист Карл Нассиб, выступающий за команду "Las Vegas Raiders" Национальной футбольной лиги (НФЛ), совершил каминг-аут. Спортсмен разместил в Instagram ролик, в котором признался, что он гей.

Просто хочу сказать, что я гей. Я уже давно собирался это сделать и, наконец, чувствую огромное облегчение, избавившись от этого бремени. Я довольно приватный человек, поэтому, надеюсь, вы знаете, что я делаю это не ради внимания. Надеюсь, что когда-то подобные видео и весь процесс каминг-аута будут просто не нужны, но пока я буду делать все возможное, чтобы пропагандировать культуру принятия и сочувствия.

.@Raiders DE Carl Nassib announced today that he’s gay. He also shared he's donating $100,000 to the @TrevorProject, a suicide prevention organization for LGBTQ youth.



The NFL family is proud of you, Carl. ❤️ pic.twitter.com/HXbcBuLg2X — NFL (@NFL) June 21, 2021

Нассиб признался, что 15 лет мучился, представляя этот момент, но наконец решился открыто заявить о себе благодаря поддержке семьи, друзей и команды.

Карл Нассиб - первый действующий игрок НФЛ, который признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Несколько американских футболистов решились на это уже после завершения спортивной карьеры.

27 марта 2020 года Нассиб подписал трехлетний контракт на $25 млн с командой Las Vegas Raiders.

Напомним, что в начале февраля 2021 года сразу 185 немецких актеров и актрис совершили коллективный каминг-аут как люди нетрадиционной сексуальной ориентации.