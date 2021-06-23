"Просто хочу сказать, что я гей": впервые в истории игрок НФЛ совершил каминг-аут (видео) [ Редактировать ]
Источник: USA Today Sports
28-летний профессиональный американский футболист Карл Нассиб, выступающий за команду "Las Vegas Raiders" Национальной футбольной лиги (НФЛ), совершил каминг-аут. Спортсмен разместил в Instagram ролик, в котором признался, что он гей.
Просто хочу сказать, что я гей. Я уже давно собирался это сделать и, наконец, чувствую огромное облегчение, избавившись от этого бремени. Я довольно приватный человек, поэтому, надеюсь, вы знаете, что я делаю это не ради внимания. Надеюсь, что когда-то подобные видео и весь процесс каминг-аута будут просто не нужны, но пока я буду делать все возможное, чтобы пропагандировать культуру принятия и сочувствия.
.@Raiders DE Carl Nassib announced today that he’s gay. He also shared he's donating $100,000 to the @TrevorProject, a suicide prevention organization for LGBTQ youth.— NFL (@NFL) June 21, 2021
The NFL family is proud of you, Carl. ❤️ pic.twitter.com/HXbcBuLg2X
Нассиб признался, что 15 лет мучился, представляя этот момент, но наконец решился открыто заявить о себе благодаря поддержке семьи, друзей и команды.
Карл Нассиб - первый действующий игрок НФЛ, который признался в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Несколько американских футболистов решились на это уже после завершения спортивной карьеры.
27 марта 2020 года Нассиб подписал трехлетний контракт на $25 млн с командой Las Vegas Raiders.
Напомним, что в начале февраля 2021 года сразу 185 немецких актеров и актрис совершили коллективный каминг-аут как люди нетрадиционной сексуальной ориентации.
по теме
Нашим футболістам достатньо і нічиєї, щоб посісти друге місце в групі і вийти в плей-офф турніру
За путівку в плей-офф підопічні Шевченка боротимуться з австрійцями - нашу команду влаштує навіть нічия
Матч-відкриття "Італія-Туреччина" розпочнеться о 22 годині у Римі
Усе через скарги Росії - раніше в Асоціації претензій до української форми не мали
Дефицит ряда ключевых комплектующих замедлил темпы автопроизводства в США. За новыми автомобилями выстраиваются очереди, а дилеры воспользовались ажиотажем и подняли цены. Из-за дефицита машин и роста цен в автосалонах взлетели цены и на б/у автомобили
Американская база ПРО в Польше предназначена для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистических ракет. В Вашингтоне утверждают, что база ПРО в Польше будет служить для защиты Западной Европы, в первую очередь, от иранских ракет. И не ставит целью подорвать военно-стратегический потенциал России