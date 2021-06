28-летний профессиональный американский футболист Карл Нассиб, выступающий за команду "Las Vegas Raiders" Национальной футбольной лиги (НФЛ), совершил каминг-аут. Спортсмен разместил в Instagram ролик, в котором признался, что он гей.

.@Raiders DE Carl Nassib announced today that he’s gay. He also shared he's donating $100,000 to the @TrevorProject, a suicide prevention organization for LGBTQ youth.



The NFL family is proud of you, Carl. ❤️ pic.twitter.com/HXbcBuLg2X