Нефть подорожала до максимума с октября 2018 года Источник: GettyImages/Global Images Ukraine

Стоимость нефти европейской марки Brent впервые с октября 2018 года подорожала до $76,02 за баррель (+1,62%) на лондонской бирже ICE. По состоянию на 20:00 по Киеву цена августовских фьючерсов откатилась до $75,35 за баррель.

Американская нефть WTI также дорожает: июльские фьючерсы торгуются по $73,84 за баррель (+1,4%).

Подорожание "черного золота" вызвала публикация еженедельного отчета Минэнерго США. В нем говорится, что коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю снизились на 7,61 млн баррелей и на 18 июня составили 459,06 млн баррелей. Это самый низкий уровень с марта 2020 года.

Учитывая рост цен на нефть, ожидается увеличение квот на добычу в рамках ОПЕК+. Заседание организации назначено на 1 июля.

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Между тем эксперты топливного рынка прогнозируют, что цены на АЗС в Украине пойдут вверх, так как Кабмин рассчитывает цены, исходя из мировых котировок. Ожидается, что уже к концу недели бензин в Украине подорожает на 20 коп./л и более.

Напомним, что на фоне дефицита белорусского топлива, которые составляет на нашем рынке 50%, сети АЗС активно ищут альтернативные источники поставок. Украина ждет танкеры с А-95 из Греции и закупила алжирскую нефть.