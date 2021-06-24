Поповнення в японському зоопарку. Панда народила близнюків уперше за чотири роки. Кожен малюк завважки трохи більш як 100 грамів. Поки що їхню стать визначити неможливо, тож і імен панденятам не дають. У природних умовах виростити їх надзвичайно складно, запевняють експерти.

Тому близнюкам доведеться жити окремо. Одне панденя залишать із мамою Шин Шин, інше доглядатимуть працівники звіринцю. Обіцяють - щойно малюки зміцнюють, їх покажуть публіці.