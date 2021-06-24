Международная вертикально интегрированная горно-металлургическая группа компаний "Метинвест" за последние 10 лет направила на экологические проекты более $3,5 млрд и планирует инвестировать на эти цели в ближайшие 5 лет еще около $0,5 млрд, сообщил ее генеральный директор Юрий Рыженков на пресс-конференции в Киеве в среду.

Он уточнил, что на протяжении всех лет работы группа стремится снизить негативное влияние производства на окружающую среду. Так, за 10 лет "Метинвест" направил на экологические инициативы более $3,4 млрд, из которых почти $1 млрд – на реализацию инвестпроектов с экологическим эффектом.

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По данным "Метинвеста", группа провела ряд мер по модернизации производства своих предприятий для приведения в соответствие с европейскими стандартами. Так, группа закрыла мартены на "Азовстали" и ММК им.Ильича. Также на "Азовстали" выведены из эксплуатации три коксовые батареи, две доменные печи и закрыта аглофабрика, проведена реконструкция газоочисток доменной печи №3. На ММК им.Ильича также выведена из эксплуатации одна домна, проведена реконструкция газоочистного оборудования трех конвертеров, выполнена реконструкция газоочисток третьей доменной печи. На СевГОКе проведена модернизация газоочисток обжиговой машины Лурги 552B.

За 15 лет работы "Метинвест" вложил почти $10 млрд в модернизацию производства (за последние 10 лет – $7,1 млрд).

Согласно информации группы, в 2020 году "Метинвест" установил новый рекорд в части инвестиций в экологические проекты, которые превысили $200 млн. Среди самых крупных экологических проектов последних лет – модернизация газоочисток на аглофабрике ММК им. Ильича.

В прошлом году "Метинвест" завершил ряд инвестпроектов, в том числе проект модернизации обогатительной фабрики ЦГОКа, который начал производство железорудного концентрата с содержанием железа 70,5% и окатышей с содержанием железа 67,5% для технологии прямого восстановления железа (DRI).

В первом квартале 2021 года группа инвестировала в модернизацию производства $147 млн. Продолжается строительство воздухоразделительной установки на ММК им. Ильича, запущен проект по сгущению отходов обогащения на СевГОКе. Также группа ведет строительство нового блока №11 на шахте шахтоуправления "Покровское". Строительство циклично-поточной технологии на СевГОКе и ИнГОКе планируется завершить к концу этого года.

Системная работа и инвестиции в модернизацию производства принесли свои результаты: за десятилетие компания снизила выбросы в атмосферу на 37%, пыли – в два раза, соединений серы – на 42%. Сбросы в водные объекты уменьшились на 45%, а повторное использование отходов выросло почти на четверть, отмечают в "Метинвесте".

При этом в "Метинвесте" сообщили, что в ближайшие пять лет группа планирует инвестировать более $0,5 млрд в экологические проекты.

"Метинвест" является вертикально интегрированной горнодобывающей группой компаний, управляющей активами в каждом звене производственной цепочки от добычи ЖРС и угля и производства кокса до выпуска полуфабрикатов и конечной продукции из стали, трубопроката и рулонов, а также производства другой продукции с высокой добавленной стоимостью. Группа состоит из добывающих и металлургических предприятий, находящихся в Украине, Европе и США, имеет сеть продаж с охватом всех ключевых мировых рынков.

Основными акционерами "Метинвеста" являются группа "СКМ" (71,24%) и "Смарт-холдинг" (23,76%), совместно управляющие компанией.

ООО "Метинвест Холдинг" - управляющая компания группы "Метинвест".