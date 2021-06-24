В ООН прогнозують нестачу питної води у світі [ Редактировать ]
Іще більше хвороб та колапс еко-систем. Такою нашу планету бачать в ООН за 30 років усе через зміни клімату та забруднення довкілля. Прогнозують, що 2050 року майже 350 мільйонів людей на планеті потерпатимуть від нестачі питної води через сильну посуху.
Натомість сотні мільйонів жителів прибережних районів зіткнуться з небезпекою масштабних повеней - бо через танення арктичної криги підвищиться рівень води. Аби уникнути найгіршого сценарію, в ООН закликають зменшити викиди вуглекислого газу в атмосферу та відновлювати природні еко-системи, зокрема мангрових лісів та ламінарії.
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