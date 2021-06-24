У Південній Африці залізницею курсує пересувний медзаклад [ Редактировать ]
Пересувний медзаклад курсує залізницею у Південній Африці. Потяг "Надія" перевозить медичне приладдя та лікарів у найвіддаленіші райони країни. Кому допомагають провідники такого потягу - дивіться далі в сюжеті.
На станцію Дубе в місті Сувето прибуває потяг. 19 вагонів і ні, не з вантажем чи пасажирами. Локомотив тягне за собою медичну техніку та лікарів. Потяг "Надія", як його називають місцеві, 9 місяців на рік курсує територією ПАР. Усе, аби надати медичну допомогу найбільш нужденним верствам населення.
Томфо Садікі, офтальмолог:
Це просто чудово. І я кажу це від щирого серця. Прекрасно робити комусь добро, особливо допомогти тим, хто раніше не проходив жодного медичного обстеження.
У цьому пересувному медзакладі - консультації та ліки майже безоплатно. Так, ось ця юна пацієнтка віддала за огляд та окуляри трохи більше ніж два долари. За аналогічні послуги в іншій клініці довелося б заплатити в декілька разів більше.
Решепіл Мозена, студентка:
Окуляри дійсно дорогі. Діагностика зору коштує багато, а оправа ще дорожче. Саме томУ я і не могла їх собі дозволити. Та вже відкладала потроху гроші, аби купити окуляри, як раптом цей потяг. Я і скористалася можливістю.
Потяг "Надія" здійснив свою першу подорож майже 30 років тому. Тоді він мав лише три вагони. Та за цей час кількість послуг значно збільшилася, а отже і тих, кому можуть допомогти. Така залізнична лікарня є державною, так влада намагається заповнити прогалину в системі охорони здоров'я. Оскільки медичну допомогу можуть отримати далеко не всі.
Тельма Сатеке, виконує обов'язки начальника поїзда:
Очевидно, що забезпечити все населення медичною допомогою найближчим часом не вийде. І нашому потягу теж потрібно ще докласти зусиль, аби потрапити у віддалені села. Саме туди, де медичні послуги надають не те що рідко, а можливість ними скористатися взагалі відсутня. Наше завдання - допомогти.
Пандемія дещо сповільнила темпи роботи медпоїзда. Та лікарі "Надії" розраховують за цей рік надати допомогу більш ніж шістдесяти п'яти тисячам людей.
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