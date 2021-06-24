Збірна України таки пройшла до однієї восьмої фіналу ЄВРО-2020. Цьому успіху посприяли інші команди. Зокрема, шведи переграли поляків, а іспанці - словаків.

І так допомогли Україні потрапити до 16-тки найкращих. Наступний поєдинок Україна зіграє у Глазго 29 червня, суперником буде Швеція. Той, хто виграє - потрапить до чвертьфіналу, а той хто програє - припинить виступи на Євро. Якщо українці здолають шведів, то гратимуть проти переможця пари Німеччина-Англія.