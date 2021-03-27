В субботу ночью, 27 марта, в столице Египта - Каире обрушился 10-этажный жилой дом. В результате происшествия по меньшей мере восемь человек погибли, еще 29 человек получили травмы разной степени тяжести.

Всех пострадавших доставили в больницу Аль-Салам, сообщает Al-Ahram.

На месте происшествия сейчас работают бригады скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов и военные. Также ведутся поисковые работы, поскольку под завалами дома могут находиться люди.

كارثة جديدة في محافظة #السويس .. انهيار عقار على رؤوس قاطنيه والنجدة تحاول انتشال الجثث#عقار_جسر_السويس pic.twitter.com/yv3GVJfiXE — حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) March 27, 2021

Губернатор Каира генерал-майор Халед Абдель Аль дал задание сформировать Инженерный комитет для определения ущерба от обвала. Однако сначала проверку проведет прокуратура.

О причинах инцидента пока не сообщают.

الحماية المدنية تباشر رفع أنقاض عقار #جسر_السويس بمنطقة عمر ابن الخطاب المكون من 10 أدوار#عقار_جسر_السويس pic.twitter.com/kONqWEpcRW — القاهرة 24 (@cairo24_) March 27, 2021

Ранее мы писали о том, что в Италии обрушился утес с кладбищем. В результате происшествия разрушено несколько сотен могил, десятки гробов с покойниками оказались в Средиземном море.

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