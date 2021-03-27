В Каире обрушился 10-этажный жилой дом, есть погибшие (фото, видео) [ Редактировать ]
В субботу ночью, 27 марта, в столице Египта - Каире обрушился 10-этажный жилой дом. В результате происшествия по меньшей мере восемь человек погибли, еще 29 человек получили травмы разной степени тяжести.
Всех пострадавших доставили в больницу Аль-Салам, сообщает Al-Ahram.
На месте происшествия сейчас работают бригады скорой помощи, сотрудники правоохранительных органов и военные. Также ведутся поисковые работы, поскольку под завалами дома могут находиться люди.
كارثة جديدة في محافظة #السويس .. انهيار عقار على رؤوس قاطنيه والنجدة تحاول انتشال الجثث#عقار_جسر_السويس pic.twitter.com/yv3GVJfiXE— حسام الشوربجي (@HOSSAMSHORBAGY) March 27, 2021
Губернатор Каира генерал-майор Халед Абдель Аль дал задание сформировать Инженерный комитет для определения ущерба от обвала. Однако сначала проверку проведет прокуратура.
О причинах инцидента пока не сообщают.
اللقطات الأولى من موقع انهيار #عقار_جسر_السويس pic.twitter.com/ivIwDVlqbg— المصري اليوم (@AlMasryAlYoum) March 27, 2021
الحماية المدنية تباشر رفع أنقاض عقار #جسر_السويس بمنطقة عمر ابن الخطاب المكون من 10 أدوار#عقار_جسر_السويس pic.twitter.com/kONqWEpcRW— القاهرة 24 (@cairo24_) March 27, 2021
Ранее мы писали о том, что в Италии обрушился утес с кладбищем. В результате происшествия разрушено несколько сотен могил, десятки гробов с покойниками оказались в Средиземном море.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
В так называемом реабилитационном центре незаконно удерживали несколько десятков человек
Стало известно об еще двух пострадавших в результате землетрясения в Японии
После содеянного парень быстро спрятал орудие преступления, забрал сумку почтальона и сбежал
Парень упал на асфальт без сознания и умер
Военный лайнер Ан-26 потерпел крушение в районе аэропорта Алма-Аты