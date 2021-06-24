Украина и Китай готовят соглашение о безвизе [ Редактировать ]
Правительства Украины и Китая работают над подготовкой межправительственного соглашения о безвизовом режиме между двумя странами. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на посла Китая в Украине Фань Сяньжун.
По его словам, подписание такого документа создаст максимальные удобства для поездок граждан двух стран и будет способствовать взаимопониманию и взаимовыгодному сотрудничеству между государствами.
Читайте также, как Кабинет министров Украины на заседании одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с островным государством Сент-Винсент и Гренадины. Туристы из Украины получат право посещать Сент-Винсент и Гренадины сроком на 90 дней в течение 180 дней без виз.
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