Национальный банк Украины (НБУ) на 25 июня 2021 года установил официальный курс евро на уровне 32,79 гривен за евро. Это на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 25 июня установлен на таком уровне: 32,7928 гривен за евро (+0,1925 грн). При этом курс евро на 4 июня составляет 32,6003 гривен за евро.

Напомним, что в госбюджете на 2021 год заложили среднегодовой курс 29,1 грн за 1 доллар США.