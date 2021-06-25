В Киеве пассажир упал на рельсы в метрополитене, после чего было остановлено движение на "синей" ветке. Метро в Киеве уже работает в обычном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.

Сегодня на станции "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы. На месте работают правоохранители и медики.

Ранее стало известно, что в городе остановили движение метро от станции "Площадь Льва Толстого" до станции "Почтовая площадь".

Напомним, вчера в Киеве перестала работать оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро. Специалисты устранили причины технического сбоя.

Ранее в метро Киева загорелась проводка.