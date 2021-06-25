Метро в Киеве возобновило работу [ Редактировать ]
В Киеве пассажир упал на рельсы в метрополитене, после чего было остановлено движение на "синей" ветке. Метро в Киеве уже работает в обычном режиме.
Об этом сообщает пресс-служба киевского метрополитена.
Сегодня на станции "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы. На месте работают правоохранители и медики.
Ранее стало известно, что в городе остановили движение метро от станции "Площадь Льва Толстого" до станции "Почтовая площадь".
Напомним, вчера в Киеве перестала работать оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро. Специалисты устранили причины технического сбоя.
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