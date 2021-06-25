Мужчина упал на рельсы: в Киеве остановилось движение метро на "синей" ветке [ Редактировать ]
В Киеве остановили движение метро от станции " Площадь Льва Толстого "до станции "Почтовая площадь". Пассажир упал на колею.
На станции "Майдан Незалежности" пассажир упал на рельсы.
Движение осуществляется на участках "Теремки" - "Олимпийская" и "Контрактовая площадь" - "Героев Днепра".
Напомним, вчера в Киеве перестала работать оплата проезда банковской карточкой и мобильными приложениями в метро. Специалисты устранили причины технического сбоя.
по теме
Специалисты устраняют причины технического сбоя
Документ предусматривает перечень правил
Во вторник, 22 июня, в Киеве на улице Электриков произошел прорыв трубы посреди дороги
Вблизи населенного пункта Лебедевка Вышгородского района во время купания на Киевском водохранилище пропали два человека, один из них - ребенок
14 коммунальных пляжей Киева полностью готовы к приему граждан