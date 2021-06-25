В ОБСЄ підтвердили факт незаконного призову українців до лав збройних формувань на території ОРДЛО. Про це повідомив постійний представник при міжнародних організаціях у Відні - Євгеній Цимбалюк. З посиланням на спостерігачів він повідомив, що в непідконтрольних районах активно розміщують плакати із закликом до чоловіків та жінок вступати до незаконних загонів.

За так звану службу обіцяють спрощену процедуру отримання російського паспорта та матеріальну винагороду. Українська сторона закликала російську припинити використовувати цивільне населення у якості заручників.