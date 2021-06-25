Україну охопила пекельна спека. У Києві найвища температура за останні сімдесят п'ять років. Плюс 34. А в Ужгороді взагалі майже 40. Температура дещо почне спадати з неділі - кажуть синоптики. В багатьох регіонах - задощить. Як українці рятуються від гарячого сонця - дивіться далі.

У центрі Харкова - плюс 32. Місто пливе від спеки. Люди виходять із підземного переходу й одразу шукають тінь. Засмагають і купаються навіть у зеленій зоні середмістя.

- Как водичка? - Замечательная. - Не холодна? - Нет, хорошая!

А дехто попри спеку ще й намагається займатися спортом.

Але цього, кажуть лікарі, робити - не варто.

Юлія Волкова, завідувачка кафедри медицини невідкладних станів анестезіології та інтенсивної терапії Харківського медуніверситету:

Якщо є така необхідність якась людина готується до якогось там спортивного заходу або просто має такий собі режим спортивний кожного дня, можливим є застосування своїх спортивних потреб або вранці або пізно ввечері. І обов'язково застосовувати питний режим.

Медики застерігають - перегрітися можна навіть у затінку. Або в маленькому приміщенні. Дітей або маленьких тварин - за такої спеки в жодному разі не можна залишати зачиненими в машині. Навіть якщо ви відходите бодай на хвилинку.

Плюс тридцять дев'ять і вісім в Ужгороді. Такої спеки в Закарпатті не було за останні 130 років спостережень. Тож без розпилювача із холодною водою - геть важко. Добре, що він легко вміщується в сумочці. І лікарі радять зволожувати шкіру.

Вікторія Шарохіна, сімейна лікарка:

Можна взяти з собою розпилювач, налити туди простої води і періодично на передпліччя, зона шиї, декольте чоло можна витирати, охолоджує шкіру, покращується теплообмін, для того, щоб водичка довше зберігалася холодною ми туди кидаємо кубики льоду, якщо це прозора бутилка ми її можемо обмотати фольгою.

Такий лайфхак працює і для охолодження питної води. Її радять випивати щонайменше два літри на день. Однак не слід захоплюватись солодкими напоями.

Спитаймо ужгородців, які секрети в боротьбі зі спекою використовують вони:

Марія, жителька Ужгорода:

Мочу хусточку і ставлю собі на шию. Мені легше якщо мокроє маю. Вот так я собі хожу і мені не погано.

Станіслав, турист:

Нічого, тільки щире серце, посмішку і капелюх. Так, капелюхом можна деколи от так робить.

А ще капелюшок можна перед виходом заморозити. Тоді відчуття прохолоди гарантоване - щонайменше на пів години. Можна одягнути вологу сукню чи футболку. І звісно ж скупатися! Від палючого сонця рятує парасоля й вільний світлий одяг із натуральної тканини.