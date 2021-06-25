Польські війська виводять із Афганістану [ Редактировать ]
Польські війська полишають Афганістан. Про це повідомив президент країни Анджей Дуда. У рамках місії НАТО поляки перебували в Афганістані протягом 20 років.
За цей час 20 тисяч солдатів побували в "гарячій точці", 44 - загинули. Важку техніку планують доправити спочатку до Пакистану, а звідти морем - до Польщі. Усе, що не можна транспортувати, знищать.
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