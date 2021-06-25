В столице Таиланда Бангкоке попугай своровал и проглотил целое бриллиантовое ожерелье, принадлежащее хозяйке. В общей сложности пернатый полакомился 21-м драгоценным камнем.

Попугай нашел бриллианты в открытой шкатулке. Чтобы извлечь из птицы камни, ветеринары ввели местный наркоз. Инородные тела из желудка птицы доставали во время операции. Вес каждого бриллианта равняется 0,2 каратам.

Фото: Metro

Этих птиц привлекают блестящие вещи. Мы часто сталкиваемся с подобными ситуациями, но этот случай особенный, потому что попугай съел очень много бриллиантов.

Отмечается, что птица жива, однако ей придется неделю пробыть в больнице, пока не заживут швы. Известно, что птице 8 месяцев, а ее вид называется солнечная аратинга.

Фото: Metro

Читайте также, попугай откровенно и с большим удовольствием разыграл хозяйку и стал звездой сети. Девушку это совсем не раздражает - она смеется вместе со своим питомцем, возможно, это уже не первый подобный розыгрыш от пернатого, поэтому сейчас хозяйка реагирует на него нормально.

Кроме того, в Израиле попугай назвал жене известного бизнесмена имя любовницы мужа, став причиной иска в размере двух миллионов шекелей. Муж пояснил встревоженной супруге, что часто разговаривает с секретаршей по телефону - чисто по служебной надобности.

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