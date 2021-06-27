В Україні найближчим часом запрацює державна програма реабілітації пацієнтів після коронавірусу. Про це в ефірі програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" заявила Ірина Сисоєнко, голова Офісу реформ Академії медичних наук України.

Народні депутати прийняли нещодавно закон щодо реабілітації, але потрібно напрацювати велику кількість підзаконних актів. Цим зараз займається уряді і Міністерство охорони здоров'я. Найголовніше - створити фінансові можливості, щоб Національна служба здоров'я, яка оплачує медичку допомогу в лікарні, або через щось інше, але кожна людина мала можливість одержати безоплатно ту саму путівку, або відновлювальні реабілітаційні послуги в медзакладах.

На це спрямований і указ президента України про підвищення конкурентноспроможності закладів охорони здоров'я та забезпечення додаткових гарантій для медичних працівників.

Незважаючи на те, що в указ президента ввійшли ті норми, які вже є в діючих законах України, найголовніше, що це питання підняли на найвищий державний рівень в Україні, а у глави держави з'явилася політична воля контролю виконання тих всіх норми, які зазначені в указі президента щодо підвищення зарплат медиків, відновлення інфраструктури медичних закладів, у тому числі і стратегія розвитку санаторно-курортних закладів, і державно-приватне партнерство.

Ірина Симсоєнко звернула увагу на зруйновану систему санаторно-курортних закладів в Україні.

Зараз на жаль, все це знищується лише тому, що не модернізується інфраструктура санаторно-курортних закладів України. Тому що ті, які буди побудовані під час СРСР дуже застарілі, але водночас збереглися медичні розробки з лікування, реабілітації, оздоровлення. Найважливіші, що можна зробити зараз - надати можливість інвесторам - сформувати державно-приватне партнерство щодо цих державних санаторно-курортних закладів і запустити заново, аби дати друге життя.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я попереджає про загрозу нового локдауну в світі через індійський штам коронавірусу "Дельта".