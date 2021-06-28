Кім Чен Ин схуд і викликав сльози жалю на телебаченні [ Редактировать ]
Кім Чен Ин схуд! На північнокорейському телебаченні присвятили цілий сюжет цій темі. Там наголосили на втраті ваги лідера КНДР і заявили - стан здоров'я Кім Чен Ина викликає занепокоєння. Також працівники державного телеканалу провели опитування серед пересічних громадян.
Один із респондентів висловився, що, цитую, "болить серце та виступають сльози", коли люди бачать виснаженого лідера. Наразі невідомо, що спричинило схуднення Кім Чем Ина - власне бажання чи наслідок хвороби.
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