В результате торнадо, которое обрушилось на северо-запад Чехии, погибли уже 6 человек, при этом в результате бедствия пострадали десятки граждан. Об этом пишет издание Ceske Noviny.

Согласно новой информации, шестой жертвой торнадо стал 2-летний ребенок. Врачи боролись за его жизнь в университетской больнице города Брно. Жуткий шторм сопровождался градом. размер которого сопоставлялся с теннисным мячом.

Отмечается, что скорость торнадо достигала 200 километров в час, при этом наибольшие разрушения случились в деревнях Моравска Нова Вес, Грушки, Микульчице и Лужице, также пострадал Годонинский район Панов и Бажанницкий район. Известно, что во время ремонтных работ поврежденных домов также пострадали десятки человек.

Ранее мы писали, что мощный торнадо разрушил четыре села в Чехии. Жертвами стали пять человек, около 150 человек получили ранения, чешская армия была переброшена в зону бедствия, в общей сложности не менее 30 тысяч домов остались без электричества после торнадо.

Кроме того, в американском штате Колорадо пронесся сильный торнадо, который срывал крыши домов, а также обрывал линии электропередач. Местами обломки зданий и сломанные деревья заблокировали проезд по дорогам, автомобили не имели возможности двигаться по городу.

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