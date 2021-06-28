В Україні офіційно підтвердили лише два випадки зараження штамом "Дельта". Утім, за словами лікарів, інфікованих може бути значно більше. Чи готова наша країна - до нової хвилі? Дізнавалася Анна Філь.

Цього тижня в Україні офіційно зафіксували перші два випадки інфікування "Дельтою". Їх виявили у людей, які повернулися з Росії. Кордон із сусідами поки що відкритий. Авіа і залізничного сполучення немає, а от автобуси курсують на повну. Наша знімальна група на одній з автостанцій Києва. Сюди щодня прибувають рейсові маршрути з різних російських міст.

Марина, подорожувальниця з Москви:

Пять часов мы границу проходили, автобусы там и на Молдову и на Львов с Москвы идут, много, люди ездят.

Поки-що єдине обмеження для росіян: негативний ПЛР-тест. Без нього в Україну не впускають.

А от українцям на батьківщину в'їзд вільний. Та вже з другого липня в'їзд в Україну стане жорсткішим. Всі, хто прибуватиме з Росії, Індії, Британії та Португалії, де вирує новий штам ковіду, здаватимуть тести просто на кордоні. Це будуть швидкі аналізи на антиген. ПЛР зроблені за 72 години - вже не підійдуть.

Роман Родина, генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України:

Безумовно міграцію населення ми не можемо зупинити повністю і безумовно що перелік країн щодо яких були введені такі заходи він буде переглянутий.

Суворий карантин поки не запроваджуватимуть. Натомість, у МОЗі вкотре закликають щеплюватися. Щоправда, наскільки ефективними будуть вакцини проти індійської "дельти" - поки-що невідомо.

Євген Дубровський, лікар-інфекціоніст:

Как будет вакцина защищать от новых штаммов мы не знаем. Иммунитет наш естественный будет хорошо защищать, это известно.

Що напевно знаємо про "Дельту" цей варіант більш заразний за інші штами.

Роман Родина, генеральний директор Центру громадського здоров'я МОЗ України:

Коефіцієнт розповсюдження десь у 1,4 - 1,5 разів більше ніж у звичайних штамів немутованих. Це значить що одна людина здатна заразити більше людей.

За спостереженнями європейських медиків, у хворих зі штамом "Дельта" рідше пропадав нюх, частіше з'являлися нежить і біль у горлі. Також вірус вражає шлунковий тракт - можлива діарея. У найбільшій небезпеці - пацієнти з хронічними хворобами.

Євген Дубровський, лікар-інфекціоніст:

Тяжесть заболевания ковидом она связана не со штаммом, а с тем на какую почву попадает коронаврус. Если это осбленный иммунитет болезнями хроническими, то человек буде болеть Тяжелее.

Хоча офіційних випадків "Дельти" в Україні лише два, скільки їх насправді невідомо. У Національній академії наук не виключають, що "Дельта" вже давно гуляє Україною. Але чи призведе це до нової хвилі заражень - поки що прогнозувати не береться ніхто.

Ігор Бровченко, голова робочої групи НАН України з математичного моделювання епідемії коронавірусу:

Можна було б робити якісь оцінки якби ми знали скільки зараз Дельти в Україні є, чи одна десята чи 5 відсотків, це була б велика різниця наразі у нас такої інформації немає.

Новий ковідний сплеск медики й науковці чекають восени. Адже це сезон усіх вірусних захворювань.