США та Канада готуються до аномальної спеки. Синоптики попереджають про різке збільшення температури до 50 градусів. Це пояснюють зоною високого тиску, яка встановилася над північним заходом США та частиною Канади. У деяких містах вже відкрили спеціальні центри з кондиціонерами, де місцеві за потреби зможуть охолодитися та прийти до тями.

Людей закликають пити багато води та перебувати в затінку. Втім, попри попередження, чимало жителів і далі засмагають на сонці поблизу озер та басейнів.