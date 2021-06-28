Синоптики прогнозують аномальну спеку у США та Канаді [ Редактировать ]
США та Канада готуються до аномальної спеки. Синоптики попереджають про різке збільшення температури до 50 градусів. Це пояснюють зоною високого тиску, яка встановилася над північним заходом США та частиною Канади. У деяких містах вже відкрили спеціальні центри з кондиціонерами, де місцеві за потреби зможуть охолодитися та прийти до тями.
Людей закликають пити багато води та перебувати в затінку. Втім, попри попередження, чимало жителів і далі засмагають на сонці поблизу озер та басейнів.
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