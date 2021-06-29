Награждение орденом "За заслуги" II степени Михаила Чернышова, отца министра развития общин и территорий Алексея Чернышова, которое пролоббировал наделенный властными полномочиями сын, должно послужить предупреждением для тех, кто принимает решение в отношении кандидатур будущего премьер-министра. Об этом в Facebook написал политолог Алексей Голобуцкий.

"Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов пролоббировал награждение своего отца орденом "За заслуги" II степени. Гендиректора ООО "Вестрон" Чернышова Михаила Анатольевича вписали в список на эту награду в указе президента, приуроченном ко Дню Конституции. И дело не столько в ордене", - сообщил эксперт.

По мнению блогера, сам факт использования служебного положения лицом, претендующим занять премьерское кресло, должен серьезно насторожить, так как министра общин и территорий еще недавно всерьез рассматривали в качестве одного из претендентов на пост премьер-министра. Если же выбор будет сделан в пользу Чернышова, то масштаб его злоупотреблений, по сравнению с орденом для отца, будет намного серьезнее, так как полномочий у него станет несравнимо больше.

"Напрягает то, с каким цинизмом чиновник извлекает выгоду для себя и своих родственников, используя служебное положение. Ещ" тревожнее становится от слухов о возможном премьерстве Чернышова. Об этом уже не раз писали и СМИ, со ссылкой на свои источники. Представляете себе масштабы возможных злоупотреблений, если его наделят полномочиями главы исполнительной власти?! Ведь очевидно, что если сегодня Чернышов выбил награду для отца, то в должности премьера он скорее всего не сможет противостоять кумовству и организации распила и дерибана украинского бюджета", - отметил политолог.

Эксперт убежден, что история с орденом заставляет серьезно задуматься о качествах потенциального премьер-министр, который, еще не сев в премьерское кресло, уже начал извлекать личную выгоду из своего служебного положения.

"Словом, эта история с орденом четко показала двойное дно Чернышова. Он не прош"л испытания властью", - заключил Голобуцкий.