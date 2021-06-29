На территории Индонезии произошла сильная вспышка коронавирусной инфекции, приведшая к критической заполненности медучреждений. В стране фиксируются наихудшие показатели COVID-19 во всей Юго-Восточной Азии.

Индонезия "находится на грани катастрофы COVID-19", а ее больницы с "переполнены" больными коронавирусом. При этом недалеко от столицы Индонезии Джакарты некоторые больницы имеют 90% заполненности коек.

Наши медицинские бригады обеспечивают спасательную помощь, больницы переполнены, а запасы кислорода крайне низкие.

Отмечается, что в настоящее время зарегистрировано более 57 тысяч смертей в Индонезии, что является самым высоким показателем в Юго-Восточной Азии.

Читайте также, распространение нового штамма коронавируса "Дельта +" может привести к новому локдауну. Об этом заявила официальный представитель. Представитель ВОЗ подчеркнула, что одной вакцинации для борьбы с "Дельтой" мало. Нужно придерживаться карантинных ограничений в виде масочного режима.

Кроме того, индийский вариант коронавируса "Дельта" в два раза более заразен, чем изначальный штамм, обнаруженный в Ухане. Учитывая скорость распространения, вариант "Дельта" может стать доминирующим штаммом коронавируса в мире.

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