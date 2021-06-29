Ученые изобрели первое в мире устройство для похудения [ Редактировать ]
Исследователи университета Отаго (Новая Зеландия) и Великобритании разработали первый в мире аппарат для похудения, который помогает бороться с глобальной эпидемией ожирения. Об этом говорится на официальном сайте университета.
DentalSlim Diet Control - это внутриротовое устройство, которое устанавливает стоматолог на верхние и нижние задние зубы. В нем используются магнитные устройства с уникальными болтами-замками, изготовленными на заказ.
Это позволяет пользователям открыть рот только примерно на 2 мм, ограничивая их жидкой диетой, но позволяя свободно говорить и дышать. Первые пациенты, которые протестовали устройство, в среднем сбросили более 6 кг за две недели испытаний. К тому же, отмечается, что если возникнет потребность, пользователь сам может снять магниты.
"Основным барьером для успешного похудения является соблюдение норм питания, и это устройство помогает людям формировать новые привычки, позволяя им определенное время придерживаться низкокалорийной диеты. Это дает начало процессу (похудения - ред.)", - отметил ведущий научный сотрудник, проректор канцлера из университета Отаго, профессор Пол Брантон.
Он также подчеркнул, что новое устройство является безопасной альтернативой хирургическому вмешательству, ведь оно обеспечивает действенность процесса без негативных последствий для здоровья.
К слову, последние исследования показали, что 1,9 миллиарда взрослых во всем мире имеют избыточный вес, 650 млн страдают ожирением, а избыточный вес или ожирение приводит к примерно 2,8 миллиона смертей в год. По оценкам, к 2030 году около 57 процентов взрослого населения мира будут иметь лишний вес или ожирение.
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