Цены на жилье в Украине продолжают расти, даже в летний период, когда раньше они традиционно снижались. Ведущие эксперты уверяют, что к концу года стоимость квадратных метров вырастет на 10%.

"Подробности" разбирались, с чем связан рост цен и ожидать ли украинцам их падения.

Рынок "ожил"?

Цены на первичном и вторичном рынке жилья "ожили" через год после глубокого кризиса, вызванного пандемией коронавируса. После затишья количество сделок выросло до 7%. Безусловно, некая неопределенность украинцев, вызванная карантинными ограничениями, еще присутствует. Однако, активность покупателей постепенно и уверенно увеличивается.

Что прогнозируют эксперты

Эксперты уже констатируют незначительное подорожание квадратных метров. Однако летом обещают затишье. А вот в конце лета анонсируют повышение цен на вторичном и на первичном рынках на 5-7%. А до конца года, говорят риэлторы, цены на жилье вырастут на 10%.

"Сейчас мы уже чувствуем этот рост в определенных сегментах… Летом еще будет затишье… А уже к концу августа, сентябрь-октябрь рынок будет более активен. Я думаю, что будет изменение стоимости в сторону увеличения", - рассказал президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риэлторов) Украины Юрий Пита.

Вместе с квартирами дорожает и загородная недвижимость, популярность которой растет из-за постоянных карантинных ограничений в связи с пандемией коронавируса. Прогнозируется, что цены на частные дома вырастут на 5-10% в зависимости от их качества и места расположения.

Причины роста

Среди причин подорожания недвижимости эксперты называют не только рост спроса. Украинцы все чаще выбирают недвижимость для инвестирования, как более стабильный рынок. Вкладываться в "метры" украинцев подталкивает не только нерешенный "квартирный вопрос", но и высокая инфляция. По данным НБУ, с начала года рост цен составил 8,5%, что значительно превышает прогнозы, заложенные в госбюджет на 2021 год.

К причинам подорожания квартир руководитель портала Domik.ua Виталий Котенко относит также уменьшение предложения ликвидной недвижимости, низкие ставки по депозитам и привлечение средств в недвижимость после запуска рынка земли.

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Напомним, что недавно Кабмин отменил пенсионный сбор при первой покупке жилья.

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