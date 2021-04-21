За год квартиры подорожали на 5% Источник: Facebook

Недвижимость в Украине заметно подорожала за первый год пандемии, но это еще не конец. После завершения местных локдаунов цены на жилье вырастут еще на 5%. Такой прогноз дали аналитики Ассоциации риэлторов Украины, сообщает "Сегодня".

Квартиры в Украине подорожают как на первичном, так и вторичном рынке:

на первичном рынке - до 6%;

на вторичном рынке - до 10%.

"На вторичном рынке жилья, несмотря на имеющуюся возможность для заключения сделок, очевиден рост отложенного спроса на срок от двух до четерых недель. При этом рост цен сконцентрирован в основном на 1-, 2-комнатных квартирах в удачных локациях", - прокомментировал президент Ассоциации Юрий Пита.

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Вкладываться в "метры" украинцев подталкивает не только нерешенный "квартирный вопрос", но и высокая инфляция. По данным НБУ, с начала года рост цен составил 8,5%, что значительно превышает прогнозы, заложенные в госбюджет-2021.

Несколько столичных застройщиков уже анонсировали майское увеличение стоимости квадратного метра минимум на 5-10%. Конечно, такую ​​стратегию можно воспринимать не только как корректировку цен на фоне роста курса доллара, но и как попытку вызвать искусственный ажиотаж, чтобы уже сейчас увеличить количество сделок. Но такие спекуляции несущественно сказываются на уровне продаж.

Вместе с квартирами дорожает и загородная недвижимость, популярность которой растет из-за постоянных локдаунов и границ "на замке". Прогнозируется, что цены частные дома вырастут на 5-10% в зависимости от их качества и места расположения.

Аренда загородных объектов может подорожать на 5-7%, в первую очередь, из-за высокого спроса на такую недвижимость накануне летнего периода.

Как сообщали "Подробности", с началом пандемии коронавируса цены на вторичном рынке жилья упали на 2-3%, но летом 2020-го квартиры снова начали расти в цене. На вторичном рынке в Киеве квартиры за год подорожали на 5%.

В феврале 2021 года средняя стоимость однокомнатной квартиры в столице составляет $54 тыс., двухкомнатной - $77,8 тыс., а трехкомнатной - $110,1 тыс.

Напомним, что недавно Кабмин отменил пенсионный сбор при первой покупке жилья.