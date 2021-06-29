В Индии одобрили экстренное использование вакцины Moderna [ Редактировать ]
Во вторник, 29 июня, в Индии разрешили экстренное использование COVID-вакцины производства компании Moderna. Страна пытается активизировать процесс вакцинации после рекордной вспышки инфекции и роста уровня смертности, сообщает AFP.
Вакцина Moderna - четвертая одобренная после Covishield и Covaxin от Oxford-AstraZeneca, разработанных индийской компанией Bharat Biotech, и российского Sputnik V.
"Я рад сообщить, что заявке, полученной от Moderna через их индийского партнера Cipla, было предоставлено EUA (разрешение на экстренное использование). Наши усилия по привлечению других разработанных в мире вакцин, в частности Pfizer и J&J (Johnson & Johnson), также продолжаются", - сказал член правительственного совещательного органа NITI Винод К. Пол.
Он также добавил, что утверждение вакцины откроет путь для ввоза в Индию других вакцин иностранного производства.
Отметим, Индия является второй в мире по уровню заражения коронавирусом - 30 миллионов случаев заболевания и почти 398 тыс. смертей.
Ранее сообщалось, что Австралия вводит обязательную вакцинацию для пожилых и инвалидов.
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