Вблизи Бали произошло крушение лайнера, есть жертвы [ Редактировать ]
Вблизи курортного острова Бали в Индонезии потерпел крушение пассажирский лайнер. В результат инцидента погибли шесть человек, еще семеро - пострадали.
Лайнер KMP Yunice затонул примерно через полчаса после выхода из порта Кетапанг на Восточной Яве. Он направлялся в порт Гилиманук на Бали. На борту находился 41 пассажир и 12 членов экипажа.
Многие из пассажиров лайнера обнаружили без сознания после многочасового дрейфа в неспокойной воде.
При этом спасатели до ночи искали семь человек, пропавших без вести.
Издание отмечает, что трагедии на паромах - обычное явление в Индонезии, архипелаге, состоящем из более чем 17 тысяч островов, и в этом часто виновато слабое соблюдение правил безопасности.
Ранее аномальный ветер "посадил" на мель пассажирский паром.
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