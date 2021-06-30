Три тонни кокаїну та 11 мільйонів євро готівки вилучили нідерландські правоохоронці на фермі поблизу Амстердаму. Спецоперацію провели минулого тижня, однак з міркувань безпеки повідомили про неї лише зараз.

Орієнтовна вартість конфіскованих наркотиків близько 200 мільйонів євро - їх привезли з Південної Америки. На місці також знайшли зброю. Поліцейські затримали двох підозрюваних. Розпочато розслідування справи.