У Нідерландах вилучили рекордну партію контрабандного кокаїну [ Редактировать ]
Три тонни кокаїну та 11 мільйонів євро готівки вилучили нідерландські правоохоронці на фермі поблизу Амстердаму. Спецоперацію провели минулого тижня, однак з міркувань безпеки повідомили про неї лише зараз.
Орієнтовна вартість конфіскованих наркотиків близько 200 мільйонів євро - їх привезли з Південної Америки. На місці також знайшли зброю. Поліцейські затримали двох підозрюваних. Розпочато розслідування справи.
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