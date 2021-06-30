Быстрая реакция и молниеносная реакция - мечта многих, но не для всех достижима. Хоть и все люди, так или иначе, снабжены интеллектом, вопрос в том, в какой мере они способны его развить и проявить. Астрологи рассказали, какой знак зодиака самый сообразительный.

Итак, на первом месте оказались Стрельцы. У Стрельцов с этим делом полная гармония: развитый интеллект, житейская мудрость, способность и, что главное, желание всю жизнь учиться и познавать новое.

Они также обладают способностями ко всем наукам сразу - в общем, у Стрельцов просто фантастический ум, если только они его продолжают тренировать на протяжении всей жизни.

Ранее мы писали, какой знак зодиака самый скрытный.

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