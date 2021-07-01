В Одесі знайшли партію кокаїну у бананах [ Редактировать ]
Кокаїну на 10 мільйонів доларів виявили прикордонники в Одесі. Півсотні брикетів з наркотиками завважки майже 57 кілограмів знайшли в одному зі складських приміщень.
Кокаїн заховали у вентиляційних люках контейнера з бананами, який прибув до морського порту з Еквадору. Слідчі встановлюють осіб, причетних до кримінального вантажу.
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