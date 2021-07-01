На автодороге Н-14 "Кропивницкий-Николаев" в Николаевской области произошло столкновение автомобилей. В результате аварии есть погибшие и пострадавшие.

В ДТП участвовали транспортные средства Kia и Mazda. Вследствие аварии погибли 3 человека, 2 из которых пассажирка и водитель Mazda, еще 2, один из которых ребенок, попали в медучреждения с травмами.

Фото: Нацполиция

30 июня вблизи с. Воронцовка Новоодесского района в результате столкновения двух легковых автомобилей погибли 3 человека и 2 человека (из них 1 ребенок 2016 г.р.) госпитализированы.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители занимаются расследованием всех обстоятельств трагического дорожно-транспортного происшествия.

Ранее мы писали, На 89 км автодороги М-14 "Одесса-Мелитополь-Новоазовск" в Николаевской области произошло дорожно-транспортное происшествие, жетрвами которого стали 2 человека. В медицинское учреждение доставлены пять человек с травмами разной степени тяжести в возрасте, а также двое детей.

Кроме того, на трассе Киев-Чоп произошло смертельное ДТП с участием легкового автомобиля и большегрузной фуры. Авария произошла вблизи села Сытное Дубенского района, по предварительным данным, 23-летний водитель Тoyota Corolla на закруглении дороги не справился с управлением и допустил занос машины.

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