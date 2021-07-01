Громадяни Євросоюзу зможуть отримати ковід-паспорти [ Редактировать ]
Електронні ковідні сертифікати відсьогодні запрацюють у Європі. Це цифровий документ, у якому будуть дані про щеплення, негативний ПЛР-тест або ж позначка про те, що власник нещодавно перехворів на коронавірус.
Подорожувати Європою з ковідним паспортом зможуть жителі ЄС і Шенгенської зони. Крім того, посли країн Євросоюзу розширили перелік так званих безпечних країн їхні громадяни мають право вільного в'їзду в ЄС.
Додали 11 держав, зокрема Молдову, Азербайджан, Вірменію. України в переліку немає.
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