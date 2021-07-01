В четверг, 1 июля, Верховная Рада одобрила закон президента Владимира Зеленского о коренных народах, признающий такими народами крымских татар, караимов и крымчаков.

За закон проголосовали 325 депутатов.

Закон определяет понятие "коренной народ Украины" как автохтонную этническую общность, сформировавшуюся на территории Украины, являющуюся носителем самобытного языка и культуры, имеющую традиционные, социальные, культурные или представительные органы, самоосознающую себя коренным народом Украины, составляющую этническое меньшинство в составе ее населения и не имеющую собственного государственного образования за пределами нашей страны.

Коренными народами Украины, которые сформировались на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы, крымчаки.

Закон запрещает отрицать этническую принадлежность или этническую самобытность коренных народов Украины. Коренные народы имеют право на самоопределение, на равную правовую защиту, на собственную национальную символику и порядок ее применения с соблюдением законов Украины, а также право передавать будущим поколениям свою историю, языки, традиции, письменность и литературу.

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Им также предоставили право на создание собственных учебных заведений или сотрудничество с другими заведениями для обеспечения изучения своего языка, истории, культуры и обучения на языке коренного народа.

Государство гарантирует возможность изучения языков коренных народов Украины.

Представителям коренных народов дали право представлять Украину на международной арене в составе украинских делегаций, а также в международных переговорах, касающихся прав коренных народов.

Ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий повышение пенсий для чернобыльцев.

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