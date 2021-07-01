Проінспектує особисто. Президент Байден сьогодні у Флориді, на місці зруйнованої багатоповерхівки, де рятувальники й досі розбирають завали та шукають загиблих.

Чому причини трагедії так і не встановили? І що в Штатах роблять, щоб убезпечити від таких випадків інші міста? Дмитро Анопченко розкаже всі деталі.

Сьогодні рівно тиждень з того моменту, як у містечку Серфсайд у Флориді (це передмістя Майамі) зруйнувався корпус величезного житлового будинку. Першого ж дня з-під завалів вдалося дістати 37 людей. Відтоді рятувальну операцію не припиняли, але тих, хто вижив, більше не знаходили. За останніми даними, кількість загиблих - 18 (серед них - двоє дітей), але доля ще - тільки вдумайтеся - 145 людей і досі залишається невідомою.

Даніелла Кава, мер округу Майамі-Дейд:

Ці люди й досі чекають страшних новин, що їхні близькі загинули. І водночас попри все, до останнього сподіваються, що вони ще живі. Їм доведеться дізнатися, що рятувальники знаходять уже не цілі тіла, а їхні частини і це нестерпно болісно для нас усіх.

На місце трагедії сьогодні вилетів президент Байден. Поговорить із рятувальниками і рідними загиблих. І ця особиста інспекція - передусім спроба привернути увагу до проблеми і максимально мобілізувати зусилля. Знайти людей живими під завалами шансів уже практично не залишилося.

Та за весь цей час навіть приблизно не вдалося з'ясувати, чому житловий будинок, який не був аварійним, раптом обвалився. Президент наказав посадовцям Міністерства торгівлі (яке в Штатах контролює будівництво) вилетіти на місце. І за підсумками експертизи скорегувати будівельний кодекс США - щоб уникнути такого в майбутньому. Втім, у відомстві вже заявили - "на проведення розслідування можуть знадобитися роки".

Проблема ще й у тому, що за прогнозами синоптиків на місто насувається тропічний шторм. І якщо почнеться сильна злива - це і докази знищить, і максимально ускладнить роботу рятувальників.

Ален Комінські, керівник пожежного управління округу:

Щодо погоди, вода нам тільки заважатиме. Ми зайдемо в середину завалу, пробиратимемося через тунелі, і через дощ поверхня стане слизькою, уламки можуть падати. Це надзвичайно небезпечно.

Станом на тепер, робоча версія - "проблеми зі структурними елементами конструкції будівлі". Але які саме проблеми? Доказів, що руйнацію хтось організував свідомо, поки що не знайшли, але цей варіант і досі не відкидають.

Водночас мешканці самого будинку, які жили у вцілілій його частині, висувають власну версію. Мовляв, коли по сусідству 4 роки зводили престижну 18-типоверхівку, вони постійно відчували вібрації. Подали 50 скарг, забудовника 8 разів штрафували, але на копійки, просто через надмірний шум.

Люди підозрюють, що саме щільна забудова узбережжя і могла призвести до трагедії. І збираються поскаржитися на це особисто Байденові, бо, кажуть, місцеві чиновники їх не чують.