У Словаччині здійснили політ на автомобілі-трансформеру [ Редактировать ]
Перший міжміський політ на летючому авто відбувся в Словаччині. Там випробували автомобіль-трансформер, він може їхати й летіти. За дві хвилини розгортає крила, прикріплені до боків, і з розгону здіймається в небо. За 35 хвилин транспорт здолав відстань у 75 кілометрів між містом Нітра і аеропортом Братислави.
Працює на звичайному бензиновому двигуні. За словами інженерів-розробників, крилатий автомобіль здатен підніматися на висоту два з половиною кілометри і перевозити двох людей - загальною вагою до 200 кілограмів.
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