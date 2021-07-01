Змії атакують. На Львівщині від початку року зафіксовано більше десяти нападів цих отруйних плазунів. І з різким потеплінням, кажуть медики, зростає й кількість постраждалих.

Як у гірських лікарнях рятують людей за українською методикою - розкаже Христина Гашенко.

Сколівська центральна районна лікарня. Тут, у реанімації, щороку від укусів гадюки рятують щонайменше 30 людей. Антидот необхідно ввести протягом двох годин після укусу. Проте його в лікарні давно немає.

Оксана Яремко, медичний директор Сколівської центральної районної лікарні:

Протиотруоти на ринку проти карпатської гадюки напевно до 10 років немає. Закупити її неможливо. Колись ми її отримували централізовано.

Тому в медиків свій протокол лікування. Усе залежить від кількості отрути, яка потрапляє в організм.

Михайло Іванів, лікар-анестезіолог Сколівської центральної районної лікарні:

Антикоагулянти, десенцебелізуючі ну тобто типу димедролу, гормони як проти запальні, щоб знизити реакцію організму. Бо організм фактично сам себе вбиває. Потом заспокійливі препарати.

Змій розвелося чимало. Укус гадюки просто посеред власного подвір'я - тут звичне діло, розповідають жителі гірських сіл.

Ліда Ушневич, жителька міста Сколе:

От так стала вона і голову сюди. І якби ти до неї щось би робив то вона би скочила. А невістка з дітьми вийшла от ут огорожу, то тільки до лавочки дошла. Велика змія.

Анна Михайлівна, жителька села Головецько:

- Вийду з хати ходжу боса і якось бог мене береже. - Не боїтеся? - Боюся, а,що маю робити. Палицею той во відганяю. Лазять, от так ішла до сестри і така по дорозі лізла як моя палиця, я не казала їй нічого тай вона собі пішла.

У місцевих зараз час сінокосу. Тож щоб не наступити на плазуна взувають високі гумові чоботи. А ще…

Лідія Мечежак, жителька села Тухля:

Дім обсипаю хлоркою тому, що хлорки вони бояться, вони тікають. Тому що навіть на квіти лізе, квіти полола і бачила зміюку таку карпатську, навіть не коричневу, а голубу.

Змій побільшало в рази, підтверджують науковці Національного парку "Сколівські бескиди".

Василь Бандерич, заступник директора Національного парку "Сколівські бескиди":

Зараз звичайно екологія стала набагато краще, отрутохімікати і особливо міндобрива на полях не використовується і це відповідно позначилися на зростання кількості тих плазунів.

Тож без високих чобіт та щільного одягу в ліс ходити не варто. А якщо ж гадюка таки вкусила, то обов'язково треба викликати швидку. І лікарі радять дотримуватися ще таких правил.

Михайло Іванів, лікар-анестезіолог Сколівської центральної районної лікарні:

Не вживати в ніякій мірі алкогольні напої, не розтирати ніяким спиртом, тобто робити все для того, щоб отрута якомога менше розповсюдилась по всьому організму, але з другої сторони не можна перетискати, краще прикласти холод.

Схоже, медикам і цього року доведеться лікувати пацієнтів за дідівськими методами. Бо ж не відомо, коли Міністерство охорони здоров'я закупить протиотруту від укусів гадюки.