В военном городке Бердянска 50-летняя женщина выпрыгнула из окна третьего этажа. По данным полиции, пострадавшая пыталась покончить с собой, сообщает "Бердянск 24".

Женщина осталась жива, но получила очень серьезные травмы. "Скорая" доставила пострадавшую в больницу. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, перелом руки, травмы грудной клетки и таза.

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Правоохранители разбираются с причинами, которые подтолкнули жительницу Бердянска к такому страшному решению.

Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил в сына и покончил с собой. Правоохранители изъяли ружье и другие вещественные доказательства. О состоянии пострадавшего сына в полиции не сообщают.

Также мы писали о том, что в Киеве 11-летний мальчик выпрыгнул из окна. Ребенка госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой грудной клетки и закрытой травмой живота.

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